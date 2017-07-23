В Палестине заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг Храмовой горы

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото

ГАЗА, 23 июл — РИА Новости. Палестина находится в контакте с Россией по поводу обострения ближневосточного конфликта из-за событий на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщил РИА Новости внешнеполитический советник президента Палестины Махмуда Аббаса Мажди аль-Хальди.

Палестинцы требуют от Израиля убрать со входов на территорию третьей по значимости святыни ислама рамки металлоискателей, установка которых спровоцировала кровопролитные столкновения местной арабо-мусульманской общины с израильской полицией.

"Мы поддерживаем координацию и связь с Россией, которая согласилась провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса", — сказал собеседник агентства.

Внеочередное совещание СБ ООН, где у России есть место постоянного члена, запланировано на понедельник. Палестинцы, по словам аль-Хальди, добились созыва встречи, действуя через Египет, Францию и Швецию. При помощи Иордании инициировано обсуждение темы в Лиге арабских государств, через Турцию — в Организации исламского сотрудничества, сказал он.

В столкновениях в Иерусалиме за пятницу и субботу погибли четверо палестинцев, сотни получили ранения. Трое израильтян стали в пятницу жертвами нападения вооруженного ножом палестинца, который объяснил свои действия событиями вокруг Храмовой горы.

Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских, и обещают, что нововведения не изменят статус-кво.

Применительно к Храмовой горе статус-кво означает, что святыня находится под управлением мусульманской администрации, там вправе молиться только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.