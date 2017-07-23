Папа Франциск призвал молиться за примирение в Иерусалиме

ВАТИКАН, 23 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил в воскресенье глубокую озабоченность в связи с ростом напряженности в Иерусалиме и призвал верующих молиться за примирение в этом городе.

"С трепетом я слежу за острой напряженностью и насилием этих дней в Иерусалиме. Чувствую необходимость обратиться с призывом к сдержанности и диалогу. Призываю вас присоединиться ко мне в моей молитве с тем, чтобы Господь внушил всем намерения примирения", — заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью на площади Святого Петра в Ватикане.

В Иерусалиме сохраняется напряженная обстановка. Четверо палестинцев погибли, десятки получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных святынь города. Пятница стала кульминацией выступлений местной мусульманской общины, недовольной установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.