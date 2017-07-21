Священник РКЦ подал в суд на вымогателей, угрожавших обвинением в педофилии

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Католический священник из Испании подал в суд на женщину и ее сына, с 2015 года вымогавших у него деньги, угрожая иначе обвинить его в педофилии, сообщает испанское издание La Voz de Almeria.

По данным судебного следствия, священник за период между 2015 и 2017 годами выплатил шантажировавшим его людям более 55 тысяч евро. Когда юноше было 16 лет, он попрошайничал у храма, где служил священник. Потерпевший якобы начал помогать молодому человеку одеждой, кормил и позволял мыться в приходском доме.

Вскоре к нему пришла мать мальчика и потребовала денег, в противном случае она угрожала сообщить полиции, что священник сексуально домогался ее сына.

Хотя священник утверждает, что он абсолютно невиновен, он на протяжении нескольких лет выплачивал женщине деньги, желая "избежать проблем".

В настоящее время испанская полиция задержала мать и ее сына.