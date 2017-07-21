Арабы стали молиться на улицах Иерусалима в знак протеста

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Сотни арабов-мусульман провели пятничную молитву на улицах Иерусалима, протестуя против новых мер безопасности на Храмовой горе, и в нескольких районах города вступили в стычки с израильской полицией, сообщает пресс-служба ведомства.
"Рассеивание скоплений людей в эпицентрах беспорядков продолжается. Полиция сохраняет присутствие по периметру Старого города и на входах в него", — сообщила пресс-служба полиции.
Столкновения произошли в арабских районах Иерусалима, примыкающих с севера и востока к стенам Старого города. Сообщения об акциях протеста поступают также с палестинских территорий.
Ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для нападения и попытались там же скрыться от преследования.