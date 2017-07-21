Арабы стали молиться на улицах Иерусалима в знак протеста

Мусульмане на молитве у Львиных ворот в Иерусалиме

Мусульмане на молитве у Львиных ворот в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Сотни арабов-мусульман провели пятничную молитву на улицах Иерусалима, протестуя против новых мер безопасности на Храмовой горе, и в нескольких районах города вступили в стычки с израильской полицией, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что правоохранители применили спецсредства против демонстрантов, кидавших в них камни. К разгону протестующих была привлечена конная полиция и использованы машины-водометы.

"Рассеивание скоплений людей в эпицентрах беспорядков продолжается. Полиция сохраняет присутствие по периметру Старого города и на входах в него", — сообщила пресс-служба полиции.

Столкновения произошли в арабских районах Иерусалима, примыкающих с севера и востока к стенам Старого города. Сообщения об акциях протеста поступают также с палестинских территорий.

Массовые молитвы на улицах Иерусалима арабы устроили, отказавшись подниматься к мечетям Храмовой горы через рамки металлоискателей, недавно установленных там по решению израильских властей.

Ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию Храмовой горы для нападения и попытались там же скрыться от преследования.