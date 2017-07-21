ОАЭ и Иордания призвали полностью открыть мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

ДУБАЙ, 21 июл — РИА Новости. Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и его иорданский коллега Айман ас-Сафади заявили о необходимости полностью открыть доступ в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме накануне пятничной молитвы, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили усилия Иордании по разряжению обстановки вокруг мечети Аль-Акса и "восстановлению спокойствия на основе принципов защиты святынь и обеспечения их безопасности". Также они потребовали от международного сообщества срочно призвать Израиль к "соблюдению своих юридических и международных обязательств и отмене односторонних мер".

Святыня иудаизма и ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, была 14 июля использована боевиками для нападения на израильских полицейских, двое из которые были убиты. Трех нападавших, которые оказались арабами-израильтянами, ликвидировали при попытке скрыться на Храмовой горе. Накануне очередной пятничной молитвы израильские власти установили металлоискатели в историческом центре Иерусалима и ограничили доступ туда для мужчин-мусульман.