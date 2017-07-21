Суд в Канаде защитил еврея, уволенного единоверцем за работу в шабат

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд Квебека встал на сторону еврейского парикмахера, уволенного за то, что не послушался своего босса и вышел на работу в шабат, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

Суд по правам человека в Квебеке принял решение о выплате Ричарду Зильбергу компенсации в размере 10 тысяч долларов США. Зильберг работал в салоне, которым владеет Айрис Грасси с 2011 года. В 2012 году Грасси, который тоже является религиозным евреем, запретил Зильбергу выходить на работу по субботам, несмотря на то, что это был самый загруженный для парикмахерской день.

"Это решение является напоминанием о том, что работодатель не может налагать различные условия труда на сотрудника на основании своих религиозных убеждений", — заявила судья Тамара Термитус.

Сам Зильберг, комментируя решение суда, заявил о том, что "спустя пять лет справедливость наконец-то восторжествовала".

"Когда я, как еврей, подвергаюсь дискриминации со стороны другого еврея, вплоть до потери моей работы, дохода и достоинства. Это невыносимо", — сказал Зильберг.

"Я из древнего еврейского рода и я люблю свою веру. Но сегодня я сам могу выбрать, как я хочу практиковать свою религию", — добавил он.