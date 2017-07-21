Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богоматери

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Православные отмечают 21 июля праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", которая является самым известным и почитаемым образом в России.

О ее появлении известно из описания патриарха Гермогена, который в то время был священником казанской Гостинодворской Никольской церкви. Согласно преданию, вскоре после взятия Казанского ханства Иваном Грозным в 1579 году после пожара, уничтожившего часть города, девочка Матрона увидела во сне Богородицу, велевшую откопать ее икону на пепелище. И 21 июля в указанном месте на глубине около метра действительно нашли икону. По одной из версий предания, ее еще при мусульманском правлении зарыл там кто-то из христиан, скрывавших свою веру.

Архиепископ крестным ходом перенес образ в ближайшую Никольскую церковь, а оттуда — в Благовещенский собор, а на месте его обретения впоследствии по приказу царя построили Богородицкий девичий монастырь, первой его монахиней стала та самая Матрона, принявшая постриг с именем Мавра.

Святитель Гермоген, став митрополитом Казанским, в 1594 году написал "Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славного Ея явления образа, иже в Казани", а в 1579 году список с Казанской иконы отправили в Москву царю Ивану Грозному. К XIX веку она стала в России любимой и почитаемой не меньше, чем древние Владимирская и Смоленская. Ей были посвящены сотни храмов и монастырей, в Казани императрица Екатерина II украсила оклад иконы своей бриллиантовой короной.

В праздник в честь Казанской иконы Богоматери патриарх Кирилл совершит праздничное богослужение в Казанской Амвросиевской женской пустыни "Шамордино" в Калужской области. Накануне предстоятель Русской православной церкви возглавил всенощное бдение в знаменитой среди верующих Оптиной пустыни. По словам патриарха Кирилла, она "поразительным образом" стала святыней для всего русского народа. На исторической встрече с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года в Гаване первосвятитель подарил главе Ватикана именно этот образ.

"Икона, найденная в Казани, на пепелище, через явление Богоматери 12-летней отроковице, стала символом страны. Эта икона притягивала к себе взоры наших благочестивых предков всякий раз, когда сгущались тучи над Отечеством", — отметил патриарх Московский и всея Руси в одной из проповедей, посвященных празднику.