Мусульманам младше 50 лет запретили молиться на Храмовой горе в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Израильская полиция ввела возрастные ограничения на доступ мусульман на пятничные молитвы в историческом центре Иерусалима и наращивает присутствие в городе, опасаясь массовых протестов против недавней установки металлоискателей у входов на Храмовую гору.

Пятница обещает стать кульминацией волнений арабо-мусульманской общины, недовольной новыми мерами безопасности у третьей по значимости святыни ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

"В свете последних событий, включавших беспорядки у ворот Храмовой горы и в различных районах Восточного Иерусалима, а также с учетом информации о намерении экстремистских элементов нарушить закон и поставить под угрозу общественную безопасность… принято решение разрешить доступ в Старый город и на Храмовую гору только мужчинам не моложе 50 лет и женщинам без возрастных ограничений", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

Большие отряды полиции сосредоточены в наиболее проблемных районах Иерусалима, включая исторический центр и подступы к нему. Накануне армия сообщила о формировании "экстренного резерва" в составе пяти батальонов — примерно трех тысяч военнослужащих, которых предполагается задействовать в случае осложнения обстановки.

По пятницам к мечетям Храмовой горы традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа израильских арабов и палестинцев. Власти опасаются, что многие из них откажутся проходить через рамки металлоискателей и устроят на улицах Старого города акции протеста, которые могут распространиться на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.

В четверг вечером уличная молитва в Иерусалиме уже переросла в столкновения с полицией, в которых пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов и, по данным СМИ, до 40 протестующих.

Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для нападения и попытались там же скрыться от преследования.