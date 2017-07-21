Мусульманам младше 50 лет запретили молиться на Храмовой горе в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июл — РИА Новости. Израильская полиция ввела возрастные ограничения на доступ мусульман на пятничные молитвы в историческом центре Иерусалима и наращивает присутствие в городе, опасаясь массовых протестов против недавней установки металлоискателей у входов на Храмовую гору.
"В свете последних событий, включавших беспорядки у ворот Храмовой горы и в различных районах Восточного Иерусалима, а также с учетом информации о намерении экстремистских элементов нарушить закон и поставить под угрозу общественную безопасность… принято решение разрешить доступ в Старый город и на Храмовую гору только мужчинам не моложе 50 лет и женщинам без возрастных ограничений", — сказано в сообщении правоохранительных органов.
По пятницам к мечетям Храмовой горы традиционно стекаются десятки тысяч верующих из числа израильских арабов и палестинцев. Власти опасаются, что многие из них откажутся проходить через рамки металлоискателей и устроят на улицах Старого города акции протеста, которые могут распространиться на другие иерусалимские кварталы, палестинские территории и районы проживания арабов-израильтян.
Установка металлоискателей у входов на Храмовую гору и поголовные проверки посетителей стали реакцией на убийство на прошлой неделе двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали святыню для нападения и попытались там же скрыться от преследования.