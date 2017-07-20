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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Религия или магия? Зачем верующие освящают автомобили и оружие

19:1320.07.2017
(обновлено: 19:30 20.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОсвящение ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М перед запуском на космодроме БайконурОсвящение ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз ТМА-20М перед запуском на космодроме Байконур
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости, Мария Шустрова. Многие верующие хотят, чтобы духовенство Русской православной церкви освящало все, что дорого их сердцу — квартиры, дома, машины, офисы. Люди не церковные часто недоумевают, почему столь пристальное внимание уделяется мирским материальным вещам?

Интернет пестрит инструкциями и советами, как лучше освятить, например, автомобиль. "Перед освящением машину подгоняют к храму. Нужно открыть капот, двери и багажник автомобиля с тем, чтобы священник мог окропить весь автомобиль святой водой. Священник читает ряд молитв и затем кропит машину святой водой. В салоне автомобиля на передней панели помещается икона", — наставляет сайт храма святителя Николая в селе Сидоровское (Одинцовское благочиние Московской епархии).

В церкви предупреждают, что после обряда в автомобиле строго-настрого запрещено курить. Следует также стараться не нарушать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Ольга ЛипичПредставитель РПЦ освятил новые здания Центра международной торговли
© РИА Новости / Ольга Липич
Представитель РПЦ освятил новые здания Центра международной торговли

Что такое хорошо и что такое плохо

"Освящение — это всего-навсего благословение, призывание Божией помощи и благодати на какое-то явление или элемент материального мира", — объясняет ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш).

Ночные Волки освятили мотоциклы возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Ночным волкам" в Исаакии освятили "колесницы" и пожелали "ангела в пути"
По его словам, освящение всего важного — правильное явление, укорененное в практике и богословии. А чин "освящения колесниц", применяющийся к транспортным средствам, дошел до нас сквозь века.

"Самолеты, дома, место работы — материальные вещи. Но дом может сгореть, самолет упасть, а автомобиль – попасть в аварию. Поэтому мы и заботимся о состоянии важных для нас материальных объектов", — говорит священнослужитель.

Однако он предостерегает от суеверных мотивов освящения. "Это уже связано с магией. Если религия — это стать таким, как хочет Господь, то магия – это сделать какие-то невидимые силы, чтобы стало, как хочу я. Нельзя допускать, чтобы Небо становилось инструментом, не целью, а средством", — подчеркивает иеромонах.

"Меня как-то попросили благословить крест и цепочку. Я говорю, что крест освятить могу, но не знаю, как это с цепочкой проделать. А для людей, зараженных суеверием, никакой разницы нет. Они просто хотят, чтобы батюшка что-то там пробормотал, водой святой побрызгал, и процесс пошел. Это очень плохо", — считает он.

Освящение оружия

Сегодня священнослужителей часто приглашают освятить космические ракеты перед запуском, корабли, подводные лодки. Популярно и благословение оружия.

Вывоз космического корабля Союз ТМА-14М на старт
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ракету "Союз" освятили перед стартом на Байконуре
Когда духовенство освящало мечи воинов, идущих на Куликовскую битву, или бронепоезда и танки во время Великой Отечественной войны, ни у кого это возражений не вызывало. Однако сегодня благословляют даже оружие, произведенное на заводе. Некоторым такие действия кажутся странными: в дальнейшем, возможно, это оружие продадут за рубеж. А что, если потом благословленная православными священниками военная техника попадет не в добрые руки? И ведь не известно, против кого оно тогда будет направлено.

"Я видел в воинских частях освящение воинского оружия от автоматов до стратегических средств доставки. А вот если бы меня пригласили освятить оружие на заводе, я бы эту молитву подкорректировал так, чтобы благословить оружие только для тех, кто будет употреблять его на доброе дело, справедливую борьбу", — рассуждает иеромонах Макарий.

Он считает, что лучше вообще на заводах ничего не освящать. Даже печатные репродукции икон благословляют не в типографии,  а только после того, как образы привезут в епархию.

Не без скандалов

Известны случаи, когда духовенство освящало рестораны. Некоторых это возмущало.

"Конечно, можно посмотреть на ресторан, как на блудилище. Но ведь это вполне легитимное место, где люди трудятся, получают зарплату. Сам по себе ресторан не выпадает из среды нормальной человеческой жизни. А раз она нормальная, значит, Церковь и общество смотрят на нее по-доброму", — считает представитель РПЦ.

Наместник Сретенского монастыря отец Тихон (Шевкунов). Архив
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Священники РПЦ назвали кощунством освящение стрип-клуба
Однако в 2010 году разразился скандал, когда стало известно, что в Челябинске один священник освятил ночной стрип-клуб. В интернете появился видеоролик: неназванный мужчина в священническом облачении читает молитву и окропляет святой водой помещения, в частности барные стойки. При этом молодые люди и девушки в платочках (согласно закадровому тексту, персонал клуба) держат зажженные церковные свечки. А "батюшка" объясняет им, как креститься и кланяться, подчеркивая: "Как вы будете молиться — от этого зависит ваша зарплата". Сообщалось также, что в клубе есть казино и "эротик-клуб с полным стриптизом". А гендиректор мотивовал решение освятить свое заведение желанием, "чтобы ситуация была еще более благостная". В Церкви это "благословение" назвали кощунством.

"Бывает, что доброе дело пытаются извратить. Освятить публичный дом или стриптиз-клуб — это уже безобразие чистой воды. Любое дело можно извратить. За это несет ответственность священнослужитель, который там оказался замешан. Чаще всего в таких случаях запрещают в служении или даже лишают сана. Увы, в семье не без урода", — сетует иеромонах.

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Религия и мировоззрение
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