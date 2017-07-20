Песню Despacito запретили в Малайзии из-за "непристойного текста"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Власти Малайзии запретили трансляцию песни пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси Despacito, которая считается самой популярной в мире песней, сообщает Associated Press.

Песня малоизвестного пуэрториканского исполнителя за полгода установила абсолютный рекорд на мировых стриминговых ресурсах — 4,6 миллиарда прослушиваний.

"Министр связи Малайзии Салех Саид Керуак заявил в четверг, что песня была запрещена из-за публичных жалоб на то, что ее слова непристойны. … Запрет распространяется только на правительственные радио- и телевизионные каналы, а не на частные радиостанции или YouTube, а также на сервисы потоковой передачи музыки, способствовавшие успеху песни", — сообщает агентство.

В то же время запрет не распространяется на ремикс композиции, записанный при участии канадского певца Джастина Бибера. К запрету песни ранее призывали мусульманские политические организации страны. Свыше 60% жителей Малайзии исповедуют ислам.