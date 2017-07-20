Археологи приблизились к разгадке тайны библейского Ковчега Завета

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Археологи нашли на месте библейского поселения Силом на западном берегу реки Иордан несколько артефактов, которые помогут им в поисках знаменитой скинии, в которой хранился Ковчег Завета, пишет The Israel Times.

Ученые раскопали два из четырех участков, на которых может находиться знаменитый ковчег. Согласно Библии, скрижали с десятью заповедями были переданы Богом Моисею на горе Синай. В течение 349 лет святыня хранилась в Силоме.

В ходе раскопок археологи обнаружили керамические предметы, которые могли использоваться в скинии — специальном шатре, где хранился ковчег. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст артефактов составляет примерно 3200 лет.

© Фото : предоставлено организацией Shiloh Association Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома © Фото : предоставлено организацией Shiloh Association Древние кувшины, найденные на месте библейского Силома

"Есть люди, которые рассматривают Библию ненадежным источником. Мы же считаем иначе. Мы воспринимаем Библию как серьезный исторический документ", — объясняет глава археологической экспедиции Скот Стриплинг.

Обнаруженные находки, по его словам, "уже обнадежили" специалистов в поисках святыни. При этом, говорить о точном местонахождении ковчега, как отметил ученый, еще очень рано. Сам Стриплинг заявил о намерении десятилетиями проводить раскопки на этом месте.

В числе возможных мест расположения скинии ученые называют участок, обнаруженный в 2006 году археологом Евгением Архановичем. Тогда была раскопана небольшая церковь, построенная на очень древнем фундаменте.