Американский митрополит прибыл в Крым поклониться святыням Руси

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Первоиерарх Русской православной церкви заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йорский Иларион в среду прибыл в Крым в ходе паломнической поездки по святыням Руси, которая приурочена к столетию русской революции и десятилетию подписания акта о воссоединении Московской патриархии и зарубежной Церкви, сообщает сайт Симферопольской и Крымской епархии.

Во время путешествия по Российской Федерации американский первоиерарх посещает Москву, Оптину пустынь, Рязань, Дивеево, Муром, Сергиев Посад, а также Симферополь, Бахчисарай, Херсонес, Ялту и Алупку.

"Паломническая группа прибыла в столицу Крыма. В международном аэропорту "Симферополь" первоиерарха Зарубежной православной церкви встречал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь", — говорится в сообщении.

Митрополит Лазарь поблагодарил владыку Илариона за визит, который "является очень важным событием для всех крымчан, так как именно богохранимая Крымская земля является колыбелью Православия, сохранившей и по сей день множество православных святынь".

"Именно из Крыма святой апостол Андрей Первозванный начал свой путь на север, через Крым пришли на Русь святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — великие просветители славянских народов. Именно здесь состоялось и святое крещение равноапостольного великого князя Владимира", — подчеркнул митрополит Симферопольский и Крымский.

Паломническая группа будет пребывать на полуострове по 25 июля.