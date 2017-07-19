В Петербурге мощам Николая Чудотворца поклонились уже 150 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге утром в среду составляет около 4,5-5 часов, сообщает пресс-центр Штаба принесения мощей в Санкт-Петербурге.

Мощи были доставлены из Москвы в Петербург 13 июля и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

"В настоящее время вход в общую очередь расположен на улице Тележной, 39. Время ожидания в очереди составляет около 4,5-5 часов. Вход в социальную очередь находится у надвратной церкви при входе в Лавру. Время ожидания в социальной очереди около часа", — говорится в сообщении. Также отмечается, что время ожидания и нахождение начала очереди меняется в течение дня. Продолжают прибывать организованные группы паломников. Так, в среду ожидаются автобусы из Пскова, Петрозаводска, Днепра, Харькова, Вологодской области, Карелии, Гдова и Новгорода. По итогам шестого дня, 18 июля, поклониться мощам пришли 31,5 тысячи паломников, из них 3 тысячи человек — по социальной очереди.

При этом ГУМЧС по Санкт-Петербургу и оперативный штаб обращают внимание паломников на неблагоприятные погодные условия. На основании прогноза синоптиков, 19 июля в Петербурге ожидаются дожди, местами ливни и грозы.

Во дворе Александро-Невской Лавры по пути следования паломников, выходящих из Свято-Троицкого собора после поклонения святыне, установлена емкость со святой водой. Набрать воды могут все желающие.

В штабе напоминают, что допуск в Свято-Троицкий собор Лавры производится до 22.00. В связи с увеличившимся временным интервалом ожидания в общей очереди вход в нее вечером 18 июля был закрыт в 20.00. В среду очередь также может быть ограничена на вход исходя из мониторинга времени ожидания людей.