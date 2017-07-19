Кадыров уверен, что слухи о гонениях на геев в Чечне раздуваются ради денег

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о пытках и преследовании геев в республике распускают продажные люди. Об этом Кадыров рассказал в интервью телеканалу HBO.

Репортер спросил Кадырова, как он относится к информации о гонениях на геев и членов их семей в Чечне. Глава республики назвал такие сообщения "ерундой".

"Они шайтаны, они продажные, они нелюди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это", — заявил Кадыров.

Он также отметил, что в возглавляемом им регионе геев нет, а если и есть, то их стоит забрать в Канаду, "чтобы очистить кровь".

В начале апреля "Новая газета" опубликовала материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В пресс-службе главы Чечни опровергли информацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо притеснений геев, представленной Кадыровым в беседе с президентом Владимиром Путиным.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от "Новой газеты" имена жителей Чечни, которые якобы подверглись гонениям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение в Следственный комитет. В середине июня Москалькова сообщила, что до сих пор к ней не обратился ни один якобы пострадавший от преследований в Чечне гомосексуалист, который был бы готов назвать свою фамилию.