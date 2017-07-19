Молитва мусульман в Иерусалиме привела к столкновениям с полицией

ИЕРУСАЛИМ, 19 июл — РИА Новости. Арабы-мусульмане, не согласные с новыми мерами безопасности на иерусалимской Храмовой горе, провели во вторник молитву на улицах Старого города, переросшую в стычки с израильскими полицейскими, сообщили правоохранительные органы и местные СМИ.

Многие последователи ислама отказываются проходить через металлодетекторы на территорию святыни, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Рамки установили в ответ на произошедшее в прошлую пятницу убийство двух полицейских, которых вооруженные боевики атаковали с Храмовой горы.

"Десятки мусульман провели молитву у ворот Храмовой горы… По завершении богослужения некоторые из них начали швырять камни и бутылки в полицейских", — сообщила полиция о происшествии в историческом центре Иерусалима, куда каждый день стекаются тысячи туристов и паломников со всего мира.

Полицейские и пограничники рассеяли протестующих с помощью спецсредств, сказано в сводке. Палестинское агентство ВАФА передает, что в столкновениях пострадали не менее 14 арабов. Израильская газета Jerusalem post сообщает со ссылкой на палестинские источники о 34 пострадавших.

О несогласии с новыми мерами безопасности ранее объявили руководители "Вакфа", мусульманской администрации Храмовой горы, и призвали своих сторонников не подчиняться им. Их поддержали палестинские власти, которые потребовали от Израиля вернуться к прежним порядкам.

Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" передает, что к кампании за демонтаж металлодетекторов примкнули несколько арабских депутатов израильского парламента. "Металлодетекторы должны быть сняты. Они провоцируют нестабильность и создают новую реальность, которая угрожает статус-кво", — цитирует издание депутата Ахамда Тиби.

Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не раз заверял, что меры безопасности на Храмовой горе не приведут к изменению статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением "Вакфа", там могут молиться только мусульмане, а представителям других конфессий, в том числе последователям иудаизма, разрешено свободно ее посещать.