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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Возвращение на Святую землю: в Иерусалиме открыли Сергиевское подворье

21:3518.07.2017
(обновлено: 21:36 18.07.2017)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновСергиевское подворье в Иерусалиме. Архивное фотоСергиевское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов

Иерусалим, 18 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов."Глядите, какой он тощий! Его совсем нечем кормить!", — пожилой араб с белым осликом клянчит несколько шекелей, пристально смотря в глаза. На ломаном английском он плачется о своей нелегкой жизни, но, получив желаемое, тут же меняет тему разговора.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава ИППО: Россия вернет себе Елизаветинское подворье в Иерусалиме

"Откуда вы?", — допытывается он.

"Из России?— услышав ответ, начинает широко улыбаться. – Вон там русское место. Там Россия!".

Старик указывает в сторону длинного белого здания с небольшой башней, похожей на шахматную ладью. На ней реет белый флаг с перекрещенными золотыми буквами "Р" и "Х".

Здание Сергиевского подворья в Иерусалиме сегодня открылось вновь спустя сто лет. За это время на Святой Земле сменилось два государства, прошло несколько кровопролитных воин.

Ценности в обмен на гнилье

Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль в 2005 году стал судьбоносным для этого здания. С 1967 года опекуном подворья были израильские власти, хотя юридический статус строения оставался неясным. С другой стороны, именно это спасло Сергиевское подворье от включения в легендарную "апельсиновую сделку".

© РИА Новости / Антон Скрипунов Молебен перед началом церемонии открытия Сергиевского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Молебен перед началом церемонии открытия Сергиевского подворья в Иерусалиме

"Россия потеряла часть имущества в результате так называемой хрущевской апельсиновой сделки, когда половина апельсинов, которыми заплатили за русское имущественное наследство, сгнила в трюмах кораблей, часть была съедена членами политбюро, а остатки распроданы советскому народу", — объясняет директор Императорского православного палестинского общества (ИППО) в государстве Израиль Игорь Ашурбейли.

В 2008 году израильские власти, несмотря на протесты ряда депутатов Кнессета, все же передали здание в собственность РФ. Но это было лишь начало процесса, подворью предстояла сложная реставрация.

"Общий периметр территории, даже разметка внутри двора полностью соответствует концу XIX века. Это было одно из требований межправительственного соглашения (о передаче подворья – ред.). Это сообразуется и с нашими пожеланиям, ведь мы хотим показать Россию, какой она была здесь в конце XIXвека, а не построить 20-этажные отели для зарабатывания денег", — подчеркивает Ашурбейли.

Более 50 паломников могут разместиться в подворье, помимо этого в здании есть столовая примерно на сто человек. При Сергиевском подворье действует воскресная школа, культурный центр, служащий, по словам представителя ИППО, укреплению культурно-исторических связей между Россией и Израилем. Здание является штаб-квартирой ИППО на Святой Земле, как и до революции 1917 года.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Церемония открытия Сергиевского подворья в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Церемония открытия Сергиевского подворья в Иерусалиме

"Количество паломников значения не имеет. Конечно, мне хотелось бы разместить 200 паломников, 50  – это нерентабельно, спросите у любой фирмы, которая занимается туризмом. Но для нас этот вопрос является вторичным", — обращает внимание глава ИППО в Израиле.
За реставрацией тщательно следили израильские власти. Контроль с их стороны, несмотря на то, что здание является территорией РФ, был предельно жестким.

"Я думал, что Россия – бюрократическое государство. Но столько ограничений и столько условий для ремонта, что нам было здесь выставлено, очень сложно преодолеть. Тем не менее, за два с половиной года мы это сделали. … Мы все делали по огромной архивной базе, которая хранилась еще со времен английского присутствия на Святой Земле", — заверяет Ашурбейли.

"Это лишь начало"

Здание полностью идентично тому, что было возведено в 1892 году на средства великого князя Сергея Александровича, учредителя и первого главы ИППО.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава ИППО: Россия вернет себе Елизаветинское подворье в Иерусалиме

Но Сергиевское подворье было не единственным объектом на Святой Земле, утраченным в годы СССР. Только одних школа по всей территории современных Израиля, Сирии и Иордании было 138. О числе странноприимных домов, церквей и больниц говорить не приходится.
В то же время, реституция российского имущества – процесс трудоемкий и достаточно долгий. Например, в Иерусалиме в зданиях ИППО и сегодня расположены различные израильские госучреждения.

"В прошлом году мы были здесь, в Иерусалиме, с (председателем правительства РФ — ред.) Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Выходим из Сергиевского подворья, он меня спрашивает, указывая на соседнее здание: "Что это такое?". Я отвечаю: "Это тюрьма", — вспоминает глава ИППО Сергей Степашин.

Тюрьма расположена в здании Елизаветинского подворья. Его на свои личные деньги построила княгиня Елизавета Федоровна, супруга Сергея Александровича.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Сергиевское подворье в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сергиевское подворье в Иерусалиме

"Хотелось бы, чтобы в следующем году этот процесс (передачи подворья — ред.) запустился. В 2018 будет столетний юбилей с момента мученической смерти Елизаветы Федоровны (княгиня канонизирована в лике святых – ред.). Это было бы по-человечески по отношению к ней", — надеется Степашин.

Однако ситуация с Елизаветинским подворьем гораздо сложнее. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу, по словам главы ИППО, поставил условие: здание можно только выкупить Само собой, за огромные деньги.
"С израильскими товарищами надо предметно считать практически каждую копейку. Но эта сумма никак  не сопоставима с тем, что мы практически за бесплатно отдали (поле революции – ред.). Это вопрос не денег, а возвращения собственности", — утверждает он.
А еще это вопрос "восстановления исторической справедливости". На Ближнем Востоке этот процесс начался с белого здания с зубчатой башней в нескольких минутах ходьбы от главных святынь трех религий.

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Религия и мировоззрение
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