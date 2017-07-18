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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Иерусалиме после реставрации открыли Сергиевское подворье

20:1718.07.2017
(обновлено: 20:18 18.07.2017)
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© РИА Новости / Яна ГабдрахмановаСергиевское подворье в Иерусалиме. Архивное фотоСергиевское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Габдрахманова

ИЕРУСАЛИМ, 18 июл — РИА Новости. Историческое здание Сергиевского подворья в центре Иерусалима, один из самых ценных объектов российской собственности на Святой земле, открылось по завершении продолжительных реставрационных работ и возвращает себе исконные функции.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава ИППО: Россия вернет себе Елизаветинское подворье в Иерусалиме

Двухэтажная каменная постройка конца XIX века с внутренним двором и угловой башней, на десятилетия утраченная Россией и недавно обретенная, вновь становится странноприимным домом для православных паломников, воскресной школой, музеем, библиотекой и представительством старейшей в РФ общественной организации — Императорского православного палестинского общества (ИППО).

"Удивительное, красивое место, историческое место, куда еще в далеком XIX веке приезжали паломники из России на Святую землю, где они могли отдохнуть, привести себя в порядок и пойти по святым местам", — сказал нынешний глава ИППО, бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

"Здесь уже отдыхают первые паломники. Здесь будет музей, прекрасная библиотека, архив, который сохранился еще с XIX века, воскресная школа. Место, где можно будет просто вечером прийти, отдохнуть в этом удивительном оазисе в центре Иерусалима", — пообещал он, перерезая символическую красную ленту у парадного, восточного, входа в комплекс.

Сергиевское подворье было построено в 1886-1889 годах по проекту иерусалимского архитектора Георгия Франгиа на средства ИППО и его учредителя, великого князя Сергея Александровича Романова. На него же тогда по бюрократическим причинам записали постройку. Из-за этого она, в отличие от многих других объектов российской собственности на Святой земле, не досталась СССР после образования Израиля и, находясь под управлением органов опеки, избежало распродажи во времена Никиты Хрущева — печально знаменитой "апельсиновой сделки" 1964 года, когда Советский Союз обменял у Израиля на цитрусовые и текстиль более двух десятков дореволюционных построек и земельных наделов.

Архимандрит Александр (Елисов)
© Фото : Московский патриархат. Русская духовная миссия в Иерусалиме
Архимандрит Александр: задача миссии в Иерусалиме - принять паломника

В российскую собственность подворье вернулось в декабре 2008 года. Непосредственное участие в решении вопроса о реституции принимал президент РФ Владимир Путин, который, посетив здание, сильно пострадавшее от времени и пожара, обратился с просьбой к властям Израиля о его возвращении. Еще два года ушло на расселение многочисленных арендаторов, после чего начались ремонтные и реставрационные работы. На их проведение Россия выделила 10 миллионов долларов.

В ИППО говорят, что выбор даты для открытия был неслучаен. "В этот день Русская православная церковь чтит память святого преподобного Сергия Радонежского – небесного покровителя великого князя Сергия Александровича, первого председателя ИППО. Восемнадцатое июля является также днем памяти (его супруги) великой княгини Елизаветы Федоровны, мученически погибшей 99 лет назад", — объясняют организаторы церемонии.

В ней принимают участие израильский министр по делам Иерусалима Зеев Элькин, вице-президент компании "Транснефть", экс-сенатор Михаил Маргелов, посол РФ в Израиле Александр Шеин, представители политических, деловых и религиозных кругов обеих стран.

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Религия и мировоззрение
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