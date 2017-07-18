Большинство россиян поддерживают запрет "Свидетелей Иеговы", показал опрос

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Большинство граждан Российской Федерации считают "Свидетелей Иеговы" сектой и одобряют запрет их деятельности, показал опрос "Левады-центра".

"49% россиян считают эту организацию христианской сектой. Менее половины россиян знают о судебном преследовании "Свидетелей Иеговы". Тем не менее, поддерживают этот запрет 79% опрошенных", — сообщает сайт "Левады-центра".

Всего в опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондентов.

Кроме того, большинство опрошенных — 93% — относятся к православным с уважением и доброжелательностью. Вместе с тем, наибольшие опасения и неприязнь у граждан вызывают мусульмане – 12%. А 35% респондентов относятся с доброжелательностью к атеистам, еще 27% их даже уважают.

Вместе с тем продолжается рост тех, кто считает себя "религиозными": за три года эта цифра увеличилась с 35 до 53%, главным образом за счет не слишком "уверовавших" или колеблющихся в определении степени своей религиозности (около половины – 44% респондентов говорят о себе как о "в какой-то мере религиозных").