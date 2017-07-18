В ГД хотят поправить закон об удалении из сетей постов, разжигающих рознь

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин заявил о необходимости скорректировать законопроект об обязанности операторов социальных сетей удалять противоправную информацию и исключить в нем возможность злоупотреблений.

Ранее комитет Госдумы рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, который обязывает операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также недостоверные данные, и порочащие честь и достоинство другого лица.

При этом Левин высказал ряд замечаний. "Можно говорить не только о добропорядочных пользователях, которые могут обратиться с жалобой на ту или иную страницу. А можно говорить и о тех, кто может спекулировать подобного рода возможностями и заблокировать не только страницу любых публичных общественных деятелей только потому им не нравится то или иное высказывание… Беспокоясь о борьбе с противоправным контентом, мы должны исключить возможности злоупотребления подобным законопроектом в противоправных целях", — сказал Левин на заседание комитета во вторник.

Вместе с тем, по мнению депутата, должна оставаться какая-то процедура, куда можно обращаться в случае, если оператор социальной сети считает, что нет необходимости удалять информацию в социальных сетях по тому или иному обращению — суд или уполномоченный орган.

Кроме того, комитет предлагает сделать исключение в законопроекте для материалов и сообщений зарегистрированных СМИ, которые распространяются в соцсетях.

"СМИ у нас и так зарегулированы, потому в данном случае мы должны исключить эту норму, чтобы она также не была предметом спекуляций по возможностям блокировки", — считает глава комитета Госдумы.

Также Левин считает необходимым уточнить понятийные составляющие ограничиваемой к распространению информации оператором социальной сетей с учетом уже заложенных в федеральном законе норм о запрете распространения, в том числе в интернете, противоправной информации в целом.

Помимо этого, по мнению Левина, необходимо включение в законопроект норм о последовательности административных процедур подачи заявлений пользователей, их идентификации, сроков рассмотрения таких заявлений операторами социальных сетей и соответствующих обязанностей, в том числе о возможности судебного обжалования пользователями социальных сетей решений операторов социальной сетей по ограничению доступа к соответствующей информации.