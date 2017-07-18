Скандал в Ватикане: деньги для лечения детей ушли на ремонт жилья кардинала

Католические епископы во время богослужения в Ватикане

Католические епископы во время богослужения в Ватикане

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Ватикан обвинил бывшего президента больницы "Младенец Иисус" Джузеппе Профити и госпитального экс-казначея Массимо Спину в растрате почти полумиллиона евро, пожертвованных на лечение детей, сообщает агентство Associated Press.

Согласно данным следствия, более 422 тысяч евро пошли на ремонт квартиры кардинала Тарчизио Бертоне — высокопоставленного сановника, ранее занимавшего пост государственного секретаря Святого Престола.

Все деньги на ремонт были изъяты из фонда больницы "Младенец Иисус", который был сформирован из пожертвований на лечение маленьких пациентов госпиталя.

Если Профити и Спину признают виновными, то им грозит заключение сроком от трех до пяти лет и штраф в размере пяти тысяч евро.