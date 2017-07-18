Верховный суд подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Верховный суд России признал законным решение, вынесенное им ранее, о признании организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" экстремистской и запрете ее деятельности, сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на слушаниях.

Высший судебный орган отклонил апелляцию центра и объявил правомочным решение о ликвидации организации от 20 апреля. Таким образом, ВС повторно удовлетворил административный иск Министерства юстиции России.

Имущество центра будет конфисковано в пользу государства, а за отказ от выполнения решения суда адептов движения ждет уголовная ответственность.

За что судили?

Процесс против "Свидетелей" был инициирован Минюстом, который, в частности, вменял организации принуждение к отказу от переливания крови. Кроме того, ведомство оценивало движение как "порождающее угрозу интересам общества и общественной безопасности".

Представитель Минюста Светлана Башарова приводила в пример случай, когда родители больного ребенка, состоящие в общине "Свидетелей", запретили врачам осуществить необходимое медицинское вмешательство, ссылаясь на то, что оно противоречит их религиозным взглядам.

"Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", — добавила она. По решению российских судов, 95 буклетов организации были внесены в список экстремистских материалов и запрещены к распространению на территории страны.

Тотальный контроль

Иск Минюста России о запрете "Управленческого центра Свидетелей Иеговы" был удовлетворен Верховным судом 20 апреля. В ходе судебного процесса против организации выступили четыре ее бывших адепта. Они утверждали, что "Свидетели" стремятся к "тотальному контролю" над жизнью паствы, а вероучение в действительности носит антиобщественный характер.

Свидетель из Санкт-Петербурга Наталья Корецкая, состоявшая в петербургской ячейке с 1995 по 2009 годы, заявила, что "управленческий центр" полностью подчиняет себе рядовых членов религиозного движения.

"Свидетели Иеговы" формально следят за каноническим соблюдением норм, но на самом деле речь идет о тотальном контроле личной жизни человека — его интимной жизни, образования, работы", — рассказала она перед судом.

Еще один бывший последователь организации Павел Зверев пожаловался, что "Свидетели" лишили его шанса на учебу в ВУЗе. "В организации считается, что получение высшего образования для интересов организации бесполезно. В результате такого убеждения я остался без образования и страдаю от этого в своей жизнедеятельности", — сказал он.

Позиция "Свидетелей"

По мнению представителей "Управленческого центра Свидетелей Иеговы", претензии Минюста необоснованны и противоречат действующему законодательству. Например, утверждают они, отказ от переливания крови не может быть интерпретирован как экстремистское деяние.

Юристы, защищающие интересы центра, обращают внимание на то, что Минюст аргументирует свою позицию, опираясь на единичные случаи, которые не отражают сути религиозной организации. Так, инцидент с отказом от переливания крови закончился тем, что родители ребенка предпочли этой процедуре медикаментозное лечение.

"Каждый гражданин, является ли он "свидетелем Иеговы" или не является, имеет право отказаться от переливания крови и выбрать лечение путем принятия таблеток", — отметил представитель движения.

Адепты также раскритиковали экспертные оценки, которые получила распространяемая ими литература. По их словам, специалисты Минюста признали экстремистскими те фрагменты, в которых активно цитируется Новый Завет и прочие священные тексты. Повторная проверка брошюр не была проведена даже после внесения изменений в российское законодательство о миссионерской деятельности.

Кроме того, в организации утверждают, что обыски в офисах движения проводились незаконно, в отсутствии членов центра и их адвокатов.

Массовая дискриминация

На апелляционном процессе адвокат движения Виктор Женков заявил, что после запрета "Свидетелей" Верховным судом члены организации стали подвергаться массовой дискриминации. Так, адептам из числа призывников начали отказывать в прохождении альтернативной службы. Многих членов общин уволили с работы или не приняли на новую должность.

При этом в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сочли основания для запрета организации "ничтожными". Так, по мнению члена СПЧ Александра Верховского Европейский суд по правам человека займет позицию центра, поскольку "утверждение религиозного превосходства" не может быть воспринято как повод к ликвидации движения.

"Если они проигрывают в президиуме Верховного суда, то тогда они идут в ЕСПЧ и там они практически наверняка выигрывают, потому что основания для запрета просто ничтожны. Там основание ровно одно: организация должна быть запрещена по той причине, что у нее были запрещены до этого несколько региональных (организаций) и целый ряд материалов. А они все равно продолжали распространять те же самые идеи – пусть даже в других материалах, – несмотря на запрет", — прокомментировал апрельский вердикт ВС специалист.