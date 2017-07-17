Поклонская намерена поучаствовать в "стоянии" против фильма "Матильда"

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что готова поучаствовать в "стоянии" против фильма "Матильда", которое намерены организовать активисты движения "Сорок сороков". Эксперт пояснил РИА Новости, что если мероприятие пройдет в общественных местах — его необходимо согласовать с властями, если в церквях — не нужно. В самом движении РИА Новости сообщили, что подадут заявки на согласование в ближайшее время.

Представители общественного движения "Сорок сороков" в понедельник в Екатеринбурге передали Поклонской приглашение принять участие в "стоянии" против фильма "Матильда" под лозунгом "Остановим Матильду", которое они планируют организовать в ряде российских городов, в том числе в Москве.

"Я только поддерживаю и постараюсь быть", — сказала депутат.

Организаторы пояснили, что в ближайшее время подадут властям заявки на согласование своей акции.

"Вся акция пройдет под хэштегом "Остановим Матильду"… Всероссийское стоянии за веру, отечество, народ и царя пройдет 1 августа в 19 часов по местному времени во многих городах России, среди них Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Омск, Екатеринбург", — рассказал РИА Новости один из организаторов, член движения "Сорок сороков".

"Заявка будет подана завтра… Мы будем подавать заявку на стояние на Суворовской площади в Москвы. Это станция метро "Достоевская"… Акция полностью будет проходить в рамках действующего законодательства", — сказал собеседник.

"Люди в своих городах либо на территориях храмов, либо на городских площадях, уведомив городские власти, проведут митинг. Там будут читать акафисты (разновидность церковного гимна). Жестких требований с плакатами, думаю, не будет. То есть, если где-то согласовать с властями не получится – в тех городах все будет на территории храмов и монастырей. А если согласие будет от властей – то на городских площадях", — изложил он планы организаторов.

Адвокат Дмитрий Аграновский подтвердил РИА Новости, что акции в общественных местах подлежат согласованию.

"Термина "стояние" в законе нет, но такая форма выражения своего мнения подпадает под закон о митингах, если мероприятие будут проводить в общественном месте. В таком случае нужно получить разрешения властей, в том числе для обеспечения мер безопасности мероприятия. Но обычно стояния проводятся в церквях — в таких случаях, конечно, никакого согласования не потребуется", — рассказал эксперт.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.