Трубопровод под Храмовой горой стал "знаменем" скорого конца света

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Вода, потекшая из Стены Плача в Иерусалиме, встревожила молящихся евреев, которые увидели в ней знак скорого прихода Мессии, сообщает Breaking Israel News.

Первым это обнаружил житель Иерусалима Джош Вандер, который в течение многих лет молится на одном и том же месте у Стены Плача. Ручьи воды он увидел в день поста 17 тамуза, в который, согласно иудейскому преданию, римские войска прорвались в Иерусалим, чтобы разрушить Второй Храм.

"Я раньше тоже видел воду, капающую из стены, но это было явно больше, чем просто конденсация от холодных камней. Возможно, стены плакали о разрушении Второго Храма", — уверяет Вандер.

Об увиденном Вандер уже рассказал раввинам. Согласно традиции иудаизма, вода из Стены Плача означает грядущий приход Мессии, который восстановит разрушенный римлянами храм, а все евреи вернутся в Землю Обетованную.

Издание отмечает, что, скорее всего, за религиозным знамением стоит прорванная труба. Подобный случай был уже в 2015 году и привел к многочисленным разговорам о скором конце света.