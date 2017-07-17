Поклонская ответила на вопрос о судимости ее духовника

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017

Наталья Поклонская во время крестного хода в Екатеринбурге. 17 июля 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила журналистам самим спросить ее "духовника" отца Сергия о его прошлом.

Депутат прибыла в Екатеринбург для участия в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. Помимо этого, Поклонская днем в понедельник проводит прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева.

В ответ на вопрос, знала ли Поклонская, что ее духовник отец Сергий был судим, она предложила журналистам спросить об этом самого священника.

"Вот поезжайте в монастырь, где он служит, и спросите у него", — сказала депутат.

Ранее СМИ сообщали, что "духовник" Поклонской отец Сергий, в миру Николай Романов, живущий в монастыре в Среднеуральске, ранее был судим, отсидев 13 лет в нижнетагильской ИК-13 за убийство и грабеж.