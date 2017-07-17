Поклонская заявила, что фильм "Матильда" оскорбил более 40 тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Наталья Поклонская заявила, что уже 40 тысяч человек из России и других стран заявили ей, что фильм "Матильда" оскорбляет их религиозные чувства.

Депутат прибыла в Екатеринбург, чтобы принять участие в многотысячном крестном ходе в годовщину убийства царской семьи Романовых. Помимо этого она намерена провести прием граждан в региональной общественной приемной председателя правительства Дмитрия Медведева.

"На сегодняшний день уже более 40 тысяч человек обратились с тем, что указанный фильм оскорбляет религиозные чувства", — сказала Поклонская журналистам в понедельник.

Депутат заявила, что не может не реагировать на эти обращения и ее возмущает, что главную роль будет играть актер, снимавшийся, по ее словам, в порнофильмах, а также что императрица Александра Федоровна выступает любительницей оккультных наук.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Режиссер-кинодокументалист Сергей Алиев ранее в понедельник сообщил в Екатеринбурге, что на следующей неделе в России начнутся съемки документального фильма "Ложь Матильды", призванного "развенчать мифы" вокруг личности Николая II. По его словам, фильм будет состоять из семи историй, каждая из которых посвящена развенчанию того или иного, как он считает, "мифа" – добрачным отношениям будущего Николая II с Кшесинской, его слабохарактерности, оправданности его прозвища "Кровавый", отречению от престола и некоторым другим.