Поклонская заявила, что фильм "Матильда" оскорбил более 40 тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат Наталья Поклонская заявила, что уже 40 тысяч человек из России и других стран заявили ей, что фильм "Матильда" оскорбляет их религиозные чувства.
"На сегодняшний день уже более 40 тысяч человек обратились с тем, что указанный фильм оскорбляет религиозные чувства", — сказала Поклонская журналистам в понедельник.
Депутат заявила, что не может не реагировать на эти обращения и ее возмущает, что главную роль будет играть актер, снимавшийся, по ее словам, в порнофильмах, а также что императрица Александра Федоровна выступает любительницей оккультных наук.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.