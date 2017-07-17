"Даже в СССР не было": РПЦ против идеи Минкульта о надзоре за памятниками

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви призвали доработать законопроект Министерства культуры РФ, предполагающий установление общественного контроля за объектами культурного наследия.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на официальном сайте Минкультуры. Документ, по замыслу разработчика, направлен на совершенствование порядка осуществления государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

По словам главного юриста Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернеги) право осуществлять такой контроль предоставляется общественным организациям "через создаваемые ими общественные инспекции, члены которых имеют право беспрепятственно, без учета режима осуществления богослужений и иной религиозной деятельности, посещать и осматривать принадлежащие религиозным организациям объекты культурного наследия и их территории". По документу, религиозные организации не могут учреждать такие инспекции.

"Поскольку более 90% объектов культурного наследия находится в собственности или пользовании религиозных организаций, принятие законопроекта создаст почву для беспрецедентного вмешательства общественных организаций в деятельность религиозных организаций. Тем самым будут грубо попраны не только нормы государственного законодательства, но и международные обязательства, гарантирующие религиозным общинам право осуществлять деятельность в соответствии с собственными внутренними установлениями и иерархической структурой", — приводит слова Чернеги синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Даже в советское время, когда антирелигиозная пропаганда была частью государственной идеологии, общественный контроль за деятельностью религиозных организаций не допускался", — добавила она.

По ее словам, контроль подобный со стороны общественных организаций "лежит вне правового поля". Такая ситуация может привести "к самоуправству отдельных общественных групп".

"Законопроект требует серьезной доработки в части исключения памятников истории и культуры религиозного назначения из перечня объектов подлежащих общественному контролю и не может быть поддержан в существующей редакции", — заявила представитель РПЦ.