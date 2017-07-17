Переселенцы с Валаама просят патриарха Кирилла о помощи

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Патриарх Кирилл знает о ситуации с жительницей Валаама Варварой Сергеевой, которую вместе с онкобольным сыном переселяют с острова в карельский город Сортавала, сообщил РИА Новости патриарший пресс-секретарь священник Александр Волков.

Ранее СМИ опубликовали письмо Сергеевой на имя патриарха, где она просит разрешить ее проблему с жильем, которое она получила в рамках программы переселения на материк жителей заповедного острова Валаам. Сергеевой, жившей на Валааме с 1993 года, предложили квартиру на окраине Сортавалы в перестроенном цеху бывшего мясокомбината, сырую и зараженную грибком.

"Патриарху доложено об этой ситуации", — сказал Волков.

Отвечая на вопрос, какие действия в этой связи будет предпринимать патриархия, пресс-секретарь предстоятеля РПЦ отметил, что "необходимо тщательно разобраться во всей этой истории". Как заверил он, "это сейчас и происходит".

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь на острове Валаам — один из самых почитаемых в России. Согласно местному преданию, еще святой апостол Андрей Первозванный разрушил здесь языческие капища и воздвиг крест в этих местах.

Монастырь был возрожден в 1989 году. Перед этим полстолетия на Валааме не было монашеской жизни, храмы подвергались осквернению.