В сети появился первый "халяльный секс-гид" для мусульманок

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Первое в мире пособие по сексу для мусульманок появилось в продаже в интернете, сообщает The Guardian.

При этом автор предпочел остаться анонимным, используя псевдоним Умм Муладхат. В книге на 54 страницах подробно изложены инструкции от того, как правильно целоваться, до сексуальных поз. Автор "халяльного секс-гида" полагает, что женщины-мусульманки могут и должны наслаждаться своей сексуальной жизнью.

Акцент делается лишь на том, что мусульманки должны заниматься сексом только со своим супругом.

Критики уже обвинили автора в поощрении распущенности. "Одна женщина сказала, что это не нужно, что девушки все узнают от своих матерей. Я сомневаюсь, что какая-то мать говорит так же подробно, как и я", — комментирует отзывы сам автор пособия.

Но некоторые мусульманские женские организации похвалили книгу, заявив, что она предоставит мусульманским женщинам свободу и защитит их от вступления в сексуально оскорбительные отношения. В частности, председатель Сети мусульманских женщин Великобритании Шайста Гохир заявила, что "говорить о сексе в исламе не ново, а прошлые ученые подчеркивали важность сексуального удовольствия для женщин".