РПЦ назовет профессии, несовместимые со священством

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Заседание Межсоборного присутствия Русской православной церкви, которому, в частности, предстоит определить, какие профессии и виды деятельности несовместимы со священным саном, началось в понедельник: речь, в частности, может идти о спортивных и медицинских специальностях, госслужбе.

Ранее пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков заявил РИА Новости, что окончательное решение по вопросу священнических профессий примет Архиерейский собор, однако сначала соответствующий документ должны одобрить участники Межсоборного присутствия.

В проекте документа среди видов деятельности, которые могут быть запрещены для священнослужителей, значатся профессии певцов, госслужащих, врачей и спортсменов.

"Здесь речь идет не о каких-то нововведениях, а о систематизации отношения церкви к этим видам деятельности", — добавил Волков. По его словам, все, что сформулировано в проекте, уже содержится в церковных канонах. "Просто здесь это фиксируется в одном документе", — отметил священник.

"Темы, которые мы сегодня примем, помогут на финальной стадии определить, нужен ли сегодня какой-либо документ собора по ним, или не нужен. И кто должен будет принять решение по тому или иному документу – священный Синод или Архиерейский собор", — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания.