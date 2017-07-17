Более 60 тысяч человек прошли крестным ходом в годовщину гибели Николая II

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Более 60 тысяч человек приняли в понедельник участие в крестном ходе в Екатеринбурге в годовщину убийства царской семьи Романовых, сообщает Екатеринбургская епархия.

"В ночь с 16 на 17 июля, в годовщину убиения святой Царской семьи, в Екатеринбурге прошел покаянный царский крестный ход от места убиения до места сокрытия останков – сегодня там стоит монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев… Возглавили шествие преосвященные архиереи. По предварительным подсчетам, в шествии участвовало более 60 тысяч человек, что на уровне прошлого года", — говорится в сообщении.

Крестный ход начался сразу по завершении Божественной литургии, которую возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Около трех часов ночи после Божественной литургии верующие начали молитвенное шествие по маршруту, которым в 1918 году провезли убитых членов императорской семьи: через центр города, ВИЗ, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш.

На протяжении всего хода паломниками помогали 25 мобильных групп, состоящих из священников, сестер милосердия и добровольцев. Они раздавали верующим воду и оказывали первую доврачебную помощь.

Около 7.00 часов утра местного времени (5.00 мск) колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство в монастыре встречали колокольным звоном.

"Крестный ход прошел не только по улицам города, по полям и лесам. Он, главным образом, коснулся душ наших. Вряд ли сейчас найдется хоть один человек, который остался бы равнодушен к сегодняшнему дню, к службе и крестному ходу, который является образом нашего покаяния и нашей любви к царю и к нашей Родине – святой Руси", — обратился к паломниками по завершению шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Николай Александрович Романов — последний российский император, правление которого было ознаменовано экономическим развитием России и одновременно — ростом в ней революционного движения, вылившегося в революции 1905-1907 годов и 1917 года. Во внешней политики оно характеризовалось экспансией на Дальнем Востоке, войной с Японией, а также участием России в военных блоках европейских держав и Первой мировой войне. Отрёкся от престола в ходе Февральской революции 1917 года, был арестован вместе с семьей, а после отправлен в ссылку в Тобольск. Был расстрелян в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева вместе с супругой императрицей Александрой Федоровной, их детьми и приближенными. Прославлен в лике святых Русской православной церковью как страстотерпец 20 августа 2000 года.