В Новосибирске открыли памятник Николаю II

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Памятник императору Николаю II и наследнику — цесаревичу Алексею — открыли в воскресенье в Новосибирске у собора имени Александра Невского, сообщает Новосибирская митрополия РПЦ.

"В Новосибирске на территории Александро-Невского собора у южных врат состоялось торжественное открытие и освящение памятника государю императору Николаю Александровичу и государю наследнику цесаревичу Алексию", — говорится в сообщении, в котором отмечается, что памятник открыт в 99-ю годовщину расстрела царской семьи.

Сразу после освящения памятника в городе прошел молодежный крестный ход, посвященный памяти святых благоверных князей Петра и Февронии и Дню семьи, любви и верности. Памятник открывали под гимн Российской империи "Боже, Царя храни!". Памятник освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

В митрополии отметили, что памятник Николаю II было решено возвести "во исполнение рекомендации Священного Синода". По инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на строительство памятника. Новосибирск до 1926 года назывался Ново-Николаевском.

В апреле, комментируя прозвучавшую в СМИ информацию о планах по установке в городе памятника императору Николаю II, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что ему неизвестно об этом, в горадминистрацию с такой инициативой никто не обращался. Тогда он сообщил, что если памятник и будет установлен, то на территории РПЦ.