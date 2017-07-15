В РПЦ назвали встречу Путина и Трампа в Гамбурге дорогой в будущее

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион назвал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге "дорогой в будущее".

Президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. В интервью телеканалу CBN News Дональд Трамп заявил, что установление такого перемирия является примером успешного взаимодействия с Россией и добавил, что предыдущие режимы прекращения огня "совсем не держались".

"Любая попытка наладить диалог, встретиться лицом к лицу, обсудить проблемы, которые до того обсуждались заочно – это путь в будущее, по которому нужно идти. Очень хорошо, что встреча состоялась, и два президента смогли посмотреть друг другу в глаза и услышать друг друга. Ее непосредственный результат мы уже видим – в Сирии достигнуто перемирие. Это очень серьезно, потому ​что поможет спасти жизни людей", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Он выразил надежду, что встреча лидеров поможет развиться совместным инициативам и станет началом долгосрочного процесса, который позволит двум сторонам лучше слышать и понимать друг друга.