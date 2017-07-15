В РПЦ высказались за продление продовольственного эмбарго в России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Продуктовое эмбарго, срок действия которого Россия сдвинула на конец 2018 года, может помочь развитию сельского хозяйства страны, а европейские и американские санкции дали государству шанс развить собственную промышленность, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

В начале июля Совет ЕС на полгода продлил экономические ограничительные меры против России. Срок их действия в Брюсселе увязывают с полным выполнением минских соглашений по Украине. В ответ Москва сдвинула срок отмены продовольственного эмбарго до 31 декабря 2018 года. Кроме того, сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России.

"Мы живем в такой стране, которой подобного рода санкции не должны быть страшны. У нас огромные природные, человеческие и материальные ресурсы. Если мы в чем-то зависим от наших зарубежных партнеров, то это, скорее, недостаток, который нам нужно исправить, чем обстоятельство, на которое стоит жаловаться", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он напомнил о высказывании патриарха Кирилла, который осенью 2015 года, перефразируя Вольтера, сказал, что "если бы санкций не было, их стоило бы выдумать", а богатства и колоссальные возможности России позволяют ей сделать все, кроме выращивания тропических фруктов.

"В 1990-е годы мы могли наблюдать крен в обратную сторону, когда люди вывозили деньги из страны, вкладывая их в чужую экономику и в чужие ресурсы, когда мы получали товары из-за границы в обмен на свое сырье. От этой ситуации надо уходить, и надеюсь, что санкции здесь помогут", — отметил иерарх.

Он добавил, что российские эквиваленты европейских продуктов могут удовлетворить самые взыскательные вкусы, а также имеют важное преимущество — им не грозит риск испортиться при длительной транспортировке.

"Лучше выращивать свое. Если мы не вполне научились этому до санкций, то теперь у нас есть прекрасный шанс самим делать свежие, вкусные, здоровые и полезные продукты, которые к тому же не придется везти из далеких заморских стран", — заключил глава ОВЦС.