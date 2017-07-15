В Петербурге в очереди к мощам св. Николая верующие стоят около трех часов
C.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в Петербурге в настоящее время составляет около трех часов, сообщает официальный сайт принесения святыни.
Мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая по 12 июля они находились в храме Христа Спасителя в Москве. 13 июля мощи были доставлены в Петербург и выставлены для поклонения в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.
"Время ожидание в очереди около трех часов",— говорится в сообщении.
В настоящий момент начало очереди на поклонение мощам святителя Николая Чудотворца находится в конце Тележной улицы.
В аэропорту "Пулково" ковчег с мощами встречал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Встреча ковчега с мощами Николая Чудотворца в аэропорту "Пулково".
Малый крестный ход в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры перед торжественной встречей мощей святителя Николая.
Священнослужители несут ковчег с мощами Николая Чудотворца в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.
На территории лавры, где будет пребывать христианская святыня, люди стали собираться еще вечером в среду и прождали всю ночь.
В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры прибытия мощей вместе с другими верующимиожидали вице-губернатор города Александр Говорунов и спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Верующие у ковчега с мощами святителя Николая.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время встречи святыни в Александро-Невской лавре.
Верующие в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца.
Богослужение в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, куда доставили ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца.
Верующие у ковчега с мощами святителя Николая в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
В течение двух недель верующие Петербурга смогут поклониться одной из наиболее почитаемых христианских святынь.