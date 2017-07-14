"Отберут название, вместе с храмами": УПЦ боится нового законопроекта Рады

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) бьет тревогу из-за нового законопроекта Верховной рады Украины, по которому Церковь будет вынуждена поменять название.

Комитет украинского парламента по вопросам культуры и духовности одобрил законопроект № 5309 "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". По нему, в законодательство вносятся изменения "относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины, в государстве, которое, согласно Закону Украины, признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

"Этим законопроектом предлагается лишить Украинскую православную церковь ее собственного наименования! Как оказывается, верующих УПЦ хотят лишить возможности не только молиться в своих храмах, но и забрать название Церкви!", — прокомментировал законопроект в своем Facebook глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

Он предположил, что принятие документа будет выгодно, прежде всего, непризнанному мировым православием "Киевскому патриархату" (УПЦ КП).

"Наверное, Денисенко Михаил Антонович (глава УПЦ КП — ред.) думает, что наименование даст ему признание других церквей и каноничность", — допустил протоиерей.

В мае Верховная рада намеревалась рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. Однако голосования по документам не состоялось.

В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, у стен Рады верующие УПЦ МП совершили молебен "О вразумлении депутатов". В богослужении участвоавли свыше 10 тысяч человек.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.