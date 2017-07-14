"Отберут название, вместе с храмами": УПЦ боится нового законопроекта Рады

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) бьет тревогу из-за нового законопроекта Верховной рады Украины, по которому Церковь будет вынуждена поменять название.
"Этим законопроектом предлагается лишить Украинскую православную церковь ее собственного наименования! Как оказывается, верующих УПЦ хотят лишить возможности не только молиться в своих храмах, но и забрать название Церкви!", — прокомментировал законопроект в своем Facebook глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.
Он предположил, что принятие документа будет выгодно, прежде всего, непризнанному мировым православием "Киевскому патриархату" (УПЦ КП).
"Наверное, Денисенко Михаил Антонович (глава УПЦ КП — ред.) думает, что наименование даст ему признание других церквей и каноничность", — допустил протоиерей.
В день рассмотрения законопроектов, 18 мая, у стен Рады верующие УПЦ МП совершили молебен "О вразумлении депутатов". В богослужении участвоавли свыше 10 тысяч человек.
На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. При этом УПЦ МП неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.