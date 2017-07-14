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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Эксгибиционизм" и проповедь: как священники ведут свои блоги

16:0814.07.2017
(обновлено: 16:32 14.07.2017)
0900
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАрхиерейский Собор Русской православной церкви.Архивное фотоАрхиерейский Собор Русской православной церкви.Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мария Шустрова

Сегодня все больше священников уходят проповедовать в интернет. Так, основательница проекта "Батюшка онлайн" Надежда Земскова на днях объявила о запуске платформы "Батюшка-блогер" — "нового YouTube-канала", на котором представители духовенства будут вести свои видеоблоги.

Земскова активно рекламирует свой проект в социальных сетях. Помочь ей в этом вызвался священник Павел Корчагин, автор YouTube-канала "Поп на джипе". Такое сотрудничество выглядит странно: к блогу Корчагина у многих верующих сложилось крайне негативное отношение. Их возмущение вызывает и безграмотная речь автора, и его манера панибратского поведения в кадре. Критикуют и  его сарницу "ВКонтакте": за пунктуационные и грамматические ошибки и "полную неразбериху с "тся" и "ться" в окончаниях глаголов".

Священник с видеокамерой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РПЦ: "Батюшка-блогер" будет говорить с молодежью на понятном ей языке
Пока "Поп на джипе" просто рассказывал о своих путешествиях по сибирскому бездорожью на стареньких "Ниве" и УАЗе, все относились к этому лояльно. Но когда священник взялся учить людей уму-разуму, отвечая на вопросы проекта "Батюшка онлайн", публика не стерпела. Недовольных можно понять: у кого может возникнуть желание идти на исповедь и изливать душу такому представителю Церкви?

Так где же грань дозволенного для священников в сети? И как разговаривать с аудиторией в доступном ее восприятию формате, не нивелируя образ Церкви до уровня, когда единственным отличием клирика от мирян становится наличие креста и рясы?

"Обезьянничание перед коммерческими соцсетями"

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© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сегодня патриарх Кирилл призывает духовенство и мирян активно участвовать в информационном и интернет пространстве, не ограничиваясь сугубо церковной тематикой, "давать мировоззренческие комментарии по самому широкому кругу вопросов". Однако, как пояснил РИА Новости ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш), священникам необходимо в своих интернет-проповедях соблюдать меру.

"У нас свободная страна, можно использовать какие угодно технические средства, сайты. А вот совсем другой вопрос — как и что священник пишет, отвечает, как себя ведет. Когда он ведет себя неподобающим образом в информационной среде, то священноначалие в лице епископа должно принять меры", — считает священник.

По его словам, на плечах священника лежит "строжайшая ответственность", так как говорить он должен не от себя, а от лица Церкви.

"Жаргон, безграмотность, утрата качественного русского языка недопустимы для священника. Одно дело, если меня спросят, нравится ли мне какое-то стихотворение — тут я могу поделиться своим мнением. А если вопрос имеет отношение к церковной жизни, то никакой "отсебятины" быть не должно", — уверен он.

Сам иеромонах Макарий предпочитает формат проекта "Вопрос священнику" православной социальной сети "Елицы". Она отличается от прочих подобных интернет-ресурсов некоммерческим характером.

"Базарная интернет-среда противоположна христианству. Обезьянничание перед коммерческими соцсетями, цель которых — увеличить количество зрителей и читателей, Церкви чуждо. Блог — дневник, выставленный на всеобщее обозрение. Говоря психологическим языком, это — форма эксгибиционизма, когда человек демонстрирует всем то, что пишет для себя. Я себя лично никогда не назову блогером", — признается священнослужитель.

"Блог – это современная римская дорога"

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© РИА Новости / Александр Поготов
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Но есть и другие примеры. Член Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин) ведет блог на Facebook. Там он ведет со своими подписчиками разговор об истории, о вере, сообщает о церковных молодежных проектах, о поездках, обсуждает такие острые актуальные темы, как отношение к абортам или суицидальным группам "ВКонтакте".

"Важна интонация, с которой мы ведем общение. Это церковная миссия — уважительно вести беседу, без "перехода на личности", использования непристойных слов, пусть даже мы не всегда находим понимание с собеседниками. Церковные люди готовы разговаривать со всеми на их языке, но это общение должно строиться на Евангельских основаниях", — считает иеромонах.

В то же время он уверен, что именно формат блога позволяет собирать больше людей на встречи, найти больше откликов.

Богатство выбора качества не гарантирует

Патриарх Кирилл и митрополит Иларион во время визита в Парагвай. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Митрополит: заявления духовенства зачастую неверно выдаются за позицию РПЦ
Сегодня в интернете есть множество блогов, которые ведут православные священники, но некоторые из них пользуются особой популярностью. Например, есть You Tube канал священника Владимира Плеханова для слабослышащих (он обращается к аудитории на жестовом языке). Полезность такого ресурса очевидна. А есть видеоблог "Batushka ответит", который сходу поражает читателя манерой молодого священника Александра Кухты выражать свои мысли: то у него "Церкви по барабану эволюция", то он предлагает зрителям "хайпануть (попиариться-ред.) немножечко". При этом священнослужитель довольно интересно рассуждает на злободневные темы. Правда, выражает он скорее свое частное мнение и зачастую не прочь поспорить с заявлениями других священнослуителей.

Проект "Батюшка онлайн" (в формате вопрос-ответ) в свое время был отмечен патриархом Кириллом, а губернатор Ульяновской области назвал его одним из самых успешных медийных начинаний РПЦ.

Есть еще иеромонах Александр (Митрофанов), в своих видеоблогах он иногда откровенно эпатирует публику, например, призывая всех поститься "с помощью видео про котов и овощи". Даже рассуждая об оскорблении чувств верующих он использует видео врезки. Для обычного светского блогера это нормально, но когда в таком формате работает священнослужитель,  выглядит это как-то странно.

"Блог — средство доставки, коммуникации. Еще в Древнем Риме были римские дороги, по которым ходили апостолы и проповедовали. Так вот, блог в интернете — это современная римская дорога. А вот о чем и как мы свидетельствуем — зависит только от нас", — утверждает иеромонах Димитрий (Першин).

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