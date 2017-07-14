"Эксгибиционизм" и проповедь: как священники ведут свои блоги

Сегодня все больше священников уходят проповедовать в интернет. Так, основательница проекта "Батюшка онлайн" Надежда Земскова на днях объявила о запуске платформы "Батюшка-блогер" — "нового YouTube-канала", на котором представители духовенства будут вести свои видеоблоги.
Земскова активно рекламирует свой проект в социальных сетях. Помочь ей в этом вызвался священник Павел Корчагин, автор YouTube-канала "Поп на джипе". Такое сотрудничество выглядит странно: к блогу Корчагина у многих верующих сложилось крайне негативное отношение. Их возмущение вызывает и безграмотная речь автора, и его манера панибратского поведения в кадре. Критикуют и его сарницу "ВКонтакте": за пунктуационные и грамматические ошибки и "полную неразбериху с "тся" и "ться" в окончаниях глаголов".
Так где же грань дозволенного для священников в сети? И как разговаривать с аудиторией в доступном ее восприятию формате, не нивелируя образ Церкви до уровня, когда единственным отличием клирика от мирян становится наличие креста и рясы?
"Обезьянничание перед коммерческими соцсетями"
"У нас свободная страна, можно использовать какие угодно технические средства, сайты. А вот совсем другой вопрос — как и что священник пишет, отвечает, как себя ведет. Когда он ведет себя неподобающим образом в информационной среде, то священноначалие в лице епископа должно принять меры", — считает священник.
По его словам, на плечах священника лежит "строжайшая ответственность", так как говорить он должен не от себя, а от лица Церкви.
"Жаргон, безграмотность, утрата качественного русского языка недопустимы для священника. Одно дело, если меня спросят, нравится ли мне какое-то стихотворение — тут я могу поделиться своим мнением. А если вопрос имеет отношение к церковной жизни, то никакой "отсебятины" быть не должно", — уверен он.
Сам иеромонах Макарий предпочитает формат проекта "Вопрос священнику" православной социальной сети "Елицы". Она отличается от прочих подобных интернет-ресурсов некоммерческим характером.
"Базарная интернет-среда противоположна христианству. Обезьянничание перед коммерческими соцсетями, цель которых — увеличить количество зрителей и читателей, Церкви чуждо. Блог — дневник, выставленный на всеобщее обозрение. Говоря психологическим языком, это — форма эксгибиционизма, когда человек демонстрирует всем то, что пишет для себя. Я себя лично никогда не назову блогером", — признается священнослужитель.
"Блог – это современная римская дорога"
"Важна интонация, с которой мы ведем общение. Это церковная миссия — уважительно вести беседу, без "перехода на личности", использования непристойных слов, пусть даже мы не всегда находим понимание с собеседниками. Церковные люди готовы разговаривать со всеми на их языке, но это общение должно строиться на Евангельских основаниях", — считает иеромонах.
В то же время он уверен, что именно формат блога позволяет собирать больше людей на встречи, найти больше откликов.
Богатство выбора качества не гарантирует
Проект "Батюшка онлайн" (в формате вопрос-ответ) в свое время был отмечен патриархом Кириллом, а губернатор Ульяновской области назвал его одним из самых успешных медийных начинаний РПЦ.
Есть еще иеромонах Александр (Митрофанов), в своих видеоблогах он иногда откровенно эпатирует публику, например, призывая всех поститься "с помощью видео про котов и овощи". Даже рассуждая об оскорблении чувств верующих он использует видео врезки. Для обычного светского блогера это нормально, но когда в таком формате работает священнослужитель, выглядит это как-то странно.
"Блог — средство доставки, коммуникации. Еще в Древнем Риме были римские дороги, по которым ходили апостолы и проповедовали. Так вот, блог в интернете — это современная римская дорога. А вот о чем и как мы свидетельствуем — зависит только от нас", — утверждает иеромонах Димитрий (Першин).