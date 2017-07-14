Археологи выяснили, для чего на самом деле построили Стоунхендж

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Британские археологи заявили об ошибочности распространенной версии предназначения Стоунхенджа, согласно которой все обряды в нем были посвящены солнцу, сообщает издание The Telegraph.

Ученые исследовали мегалиты в Корнуолле и Стоунхендже и обнаружили на них надписи, которые проявляются только при лунном свете. До этого считалось, что подобные сооружения возводились с учетом движения солнца. Например, пещеры монумента Брин-Келли-Ди (Уэльс) полностью освещаются только один раз в году – 22 июня, в день летнего солнцестояния. Такую же конструкцию имеют мегалиты Эйвбери в графстве Уилтшир. Все сооружения такого типа на территории Британского острова были возведены примерно пять тысяч лет назад.

"Я думаю, найденные изображения говорят о том, что сооружения использовались по ночам. Все больше и больше произведений искусства того времени искусства мы видели при лунном свете", — делится профессор Энди Джонс из Археологической секции Корнуолла.

"У Стоунхенджа есть такие же изображения. Я думаю, многим людям придется смотреть на них в разное время суток", — добавляет он.

Всего ученые нашли 105 подобных рисунков. Они были сделаны при помощи кварца, который хорошо отражает лунный свет. Помимо этого, возле монументов обнаружены многочисленные осколки ритуальных предметов, сделанных из этого же камня. Исследователи полагают, что их уничтожение было частью "лунных обрядов".