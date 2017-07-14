Десятки человек пострадали в результате нападения на монастырь на Украине

Женский монастырь в селе Брюховичи недалеко от Львова после обстрела бутылками с зажигательной смесью

Женский монастырь в селе Брюховичи недалеко от Львова после обстрела бутылками с зажигательной смесью

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу кинули пять бутылок с зажигательной смесью на территорию женского монастыря в селе Брюховичи недалеко от Львова, 20 монахинь обратились за помощью, сообщает официальный сайт полиции Львовской области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживают 30 человек, было брошено пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелись. Одна бутылка со смесью не разбилась. Пожар был локализован", — говорится в сообщении.

За медицинской помощью, по данным полиции, обратились 20 монахинь, однако госпитализация никому из них не потребовалась. Огонь повредил фасад монастырского дома и два окна на первом и втором этажах.

"Сейчас на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — уточняют в правоохранительных органах.

Ранее участники "Шухевичфеста" во Львове, который прошел с 30 июня по 2 июля, забросали "коктейлями Молотова" местную синагогу.