В РПЦ раскрыли секрет красной коробки в автомобиле Путина

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Руководитель пресс-службы Патриарха, иерей Александр Волков рассказал, что было в красной коробке спутника Владимира Путина во время поездки президента на Валаам.

"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (Служба безопасности президента – ред.) (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона", — написал Волков на своей странице в Facebook. По его словам, находящаяся в коробке икона была тяжелой, поэтому президенту вряд ли "было бы сподручно с ней идти в храм".

Ранее внимание СМИ привлек ролик, на котором видно, как Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю. В кадр, в частности, попал человек с "красной сумкой". Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на видео попал сотрудник безопасности.

Песков рассказал, кто находился с Путиным в машине на Валааме https://t.co/Z6zURWM5LC pic.twitter.com/tqx29cRfI7 — RT на русском (@RT_russian) 12 июля 2017 г.

​Владимир Путин находился на Валааме с 11 по 13 июля. Президент посетил монастырь и побеседовал с патриархом Кириллом.