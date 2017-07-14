МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список экстремистов уральского блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок по делу о "ловле покемонов" в храме, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
"Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы", — сказал юрист.
Эту информацию подтверждает и сайт Росфинмониторинга – там Соколовский действительно числится в списке россиян, причастных к экстремистской деятельности.
Неделю назад Свердловский областной суд смягчил приговор Соколовскому с трех с половиной лет условного заключения до двух лет и трех месяцев. Апелляционная инстанция исключила обвинение в незаконном хранении спецсредства — "шпионской" ручки с видеокамерой.
Защита Соколовского планирует оспорить законность самой уголовной статьи за оскорбление чувств верующих.