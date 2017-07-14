Женский монастырь подо Львовом забросали коктейлями Молотова

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Неизвестные подожгли женский монастырь в поселке Брюховичи Львовской области, забросав его бутылками с зажигательной смесью, монахини обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба областного отделения Нацполиции Украины.
Монастир "догналіток" біля Львова закидали коктейлями Молотова #Львов https://t.co/2AFTh1M7TR— Новости Львова (@lvivnews1) 14 июля 2017 г.
По данным ведомства, в ночь на пятницу на территорию монастыря, в котором проживают 30 человек, бросили пять бутылок с "коктейлем Молотова". Четыре из них загорелись, и в монастыре начался пожар. Огнем повреждены фасад здания и два окна на первом и втором этажах, говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают причастных к преступлению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Украинские СМИ уточняют, что речь идет о монастыре Святого пророка Ильи, который принадлежит Украинской греко-католической церкви.
На прошлой неделе во Львове участники фестиваля в честь украинского националиста Романа Шухевича бросили бутылку с зажигательной смесью в синагогу, а также оставили на стене здания оскорбительные надписи.