В Раде предложили читать "Отче наш" перед началом заседаний

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Верховной раде Украины предложили читать молитву "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

Информация о соответствующем законопроекте выложена на официальном портале украинского парламента, полный текст документа на данный момент на сайте не доступен.

Инициативу читать молитву выдвинули депутаты из разных политических партий – как пропрезидентского "Блока Петра Порошенко", так и "Оппозиционного блока" и "Самопомощи", критикующих политику нынешнего правительства.

Проект закона передан на рассмотрение руководству парламента. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко уже раскритиковала предложение депутатов.

"…Спасибо, что хоть без крестного хода кулуарами и распевания псалмов. Я предлагаю начинать утро с окропления всех святой водой, так как засилье бесноватых зашкаливает в зале ВР (Верховной рады — ред.)", — написала Геращенко на своей странице в Facebook, отметив, что молитва – это "интимное дело, когда хочется остаться наедине со своими мыслями и с Богом".