Конкурсную программу фестиваля исламского кино в Казани вошли 60 фильмов

КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости, Ирина Дурницына. Конкурсная программа XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по 11 сентября, состоит из 60 фильмов, представленных 27 странами, сообщает оргкомитет фестиваля.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана.

Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.

Всего в этом году в оргкомитет кинофестиваля поступило 782 заявки из 61 страны. Отбором фильмов в конкурсную программу занималась специальная комиссия во главе с киноведом Сергеем Лаврентьевым. Жюри XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино возглавляет режиссер и сценарист Николай Досталь.

"Определена конкурсная программа XIII Международного фестиваля мусульманского кино в Казани. В шорт-лист вошли 60 фильмов (по 10 картин в шести номинациях) из 27 стран мира. Все конкурсные фильмы соответствуют тематике кинофестиваля, отраженной в его девизе", — говорится в сообщении.

По информации оргкомитета, в конкурсный шорт-лист вошли работы кинематографистов Азербайджана, Албании, Афганистана, Бангладеш, Бельгии, Венгрии, Дании, Египта, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Киргизии, Мальты, Марокко, Непала, Нигера, России, США, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции, Швеции, Эстонии.

В главную конкурсную десятку (номинация "Игровой полнометражный фильм") вошли в том числе фильмы "Токарь Джоши" (Индия), "Обручальное кольцо" (Нигер), "День женщин" (Египет), а также российский фильм — "Софичка" — создан молодым режиссером Кирой Коваленко по произведениям Фазиля Искандера.

"Программа конкурса подобралась достаточно экзотическая. Впервые в главной номинации такую весомую долю занимают страны Азии и Африки. Практически во всех категориях есть наши традиционные фавориты: Иран, Турция, Россия, страны СНГ. Есть ряд фильмов из "горячих точек", привлекающих всеобщее внимание: Афганистана, Албании, Катара", — рассказала программный директор кинофестиваля Альбина Нафигова.

По ее словам, интересен по тематике и географии будет и региональный срез в "России молодой" – от Красноярска до Марий-Эл.