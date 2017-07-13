РПЦ: "Батюшка-блогер" будет говорить с молодежью на понятном ей языке

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Интернет-проект "Батюшка-блогер" с видеоблогами священников намерен развивать новые и понятные для современной молодежи форматы общения, в Русской православной церкви эту инициативу могут только приветствовать, заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Основатель международного интернет-проекта "Батюшка-онлайн" Надежда Земскова ранее сообщила RT, что в августе в России запустят сетевой проект "Батюшка-блогер" — "новый YouTube-канал", на котором представители духовенства будут вести свои видеоблоги. При этом, по словам Земсковой, в числе авторов блогов будут "удивительные священники": "батюшки-близнецы, байкеры, лифтеры (занимающиеся силовым видом спорта, пауэрлифтингом – ред.), программисты и даже батюшка-рэпер".

"Мы приветствуем планы проекта "Батюшка-онлайн" развивать новые, понятные для молодых людей форматы общения со священнослужителями. Говорить с интересующимися православной верой людьми надо на понятном им языке, в том числе используя видеоблоги", — сказал Кипшидзе.

Он добавил, что "важно, чтобы конечной итогом было не увеличение числа подписчиков того или иного канала, а раскрытие для них подлинной глубины и полноты жизни во Христе". "Желаю авторам проекта в этом удачи", — заключил замглавы синодального отдела.

Инициаторы проекта намерены, по их словам, показать, что "батюшки очень открыты и хотят общаться с молодежью", при этом сами они "молодые и очень современные".