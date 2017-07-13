Первый мусульманский гей-брак заключили в Великобритании

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Британцы Джайд Чоудхури и Шон Роган стали первой однополой парой в стране, которые заключили брак по обрядам ислама, пишет The Independent.

На своей свадьбе в Уэст-Мидлендсе пара заявила, что надеется "показать всему миру, что можно быть одновременно геем и мусульманином". Супруги являются выходцами из Бангладеш, поэтому на свадьбе они были одеты в традиционные для этой страны наряды. Пара встречается с 2015 года.

"Моя семья не хочет приезжать в этот день, они просто не хотят этого видеть, это слишком смущает их. Они думают, что это болезнь, которую можно вылечить"" — делится Чоудхури.

После церемонии супруги столкнулись с нелицеприятными высказываниями в соцсетях. Особенно их решение осудили единоверцы.

"Ислам запрещает гомосексуализм. Это как есть мясо и называть себя вегетарианцем, поэтому вы не мусульмане", — написал один из пользователей в соцсетях.

В Управлении национальной статистики королевства в свою очередь отметили, что число религиозных однополых браков "слишком мало". Против гомосексуальных отношений, помимо мусульман, выступает самая крупная конфессия страны – Англиканская церковь.