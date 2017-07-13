РПЦ займет здания ВНИИРО и ГУ МВД, только когда они получат новые

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Представители Русской православной церкви займут здания, относящиеся к институту ВНИИРО и ГУ МВД России по Москве, только после переселения этих организаций в другие подходящие помещения, заявила в четверг РИА Новости глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), комментируя решение Арбитражного суда Московского округа.

Ранее окружной суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций о возвращении РПЦ двух зданий на Верхней Красносельской улице в Москве: церкви Воздвижения Креста Господня в Красном селе и келейного корпуса Алексеевского девичьего монастыря. В перестроенном здании церкви в настоящее время находится Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), а келейный корпус на праве оперативного управления принадлежит ГУ МВД России по Москве.

"Русская православная церковь никогда не предпринимала усилий к изгнанию каких-либо организаций с занимаемых площадей без предоставления им других площадей. Поэтому мы займем причитающиеся нам площади только после того, как организации выселятся в подходящие для них помещения", — сказала Чернега.

Она отметила, что в патриархии, "конечно же, не будут устраивать каких-то скандальных историй с выселением людей на улицу". "Это исключено, и никогда в практике Церкви такого не было. То есть мы, конечно, дождемся того, когда будут подысканы подходящие площади для двух организаций", — отметила представитель РПЦ.

Таким образом, Чернега также прокомментировала обращение организаций рыбной отрасли к патриарху Кириллу с просьбой не выселять ВНИИРО из здания в Москве. Подписавшие письмо отмечают, что действия представителей патриаршего подворья Алексеевского монастыря могут привести к разрушению известной на весь мир научной организации и к репутационным потерям для Московского патриархата.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал незаконным решение Росимущества об отказе передачи РПЦ двух ранее принадлежавших ей зданий и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Окружной суд 12 июля отклонил кассационные жалобы на решение арбитража Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, поданные Росимуществом, ГУ МВД по Москве, Росрыболовством и ВНИИРО.