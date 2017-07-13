Окружной суд согласился с возвращением РПЦ зданий, занимаемых полицией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о возвращении Русской православной церкви (РПЦ) двух зданий, находящихся на Верхней Красносельской улице в Москве: церкви Воздвижения Креста Господня в Красном селе и келейного корпуса Алексеевского девичьего монастыря, следует из информации на сайте суда.

Окружной суд 12 июля отклонил кассационные жалобы на решение арбитража Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, поданные Росимуществом, Главным управлением МВД по Москве, Росрыболовством и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО).

Главный юрист Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) 1 июня сообщала, что стороны готовят мировое соглашение, по которому здания будут переданы церкви в течение шести лет. По словам Чернеги, это адекватный срок, который предусмотрен законом, "чтобы предоставить возможность достойного высвобождения этих помещений в том плане, чтобы была возможность и время для переезда". Предполагалось, что мировое соглашение будет утверждено арбитражным судом Московского округа.

Как следует из материалов дела, Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря в июне 2016 года потребовало в суде признать незаконным решение Росимущества от 4 апреля 2016 года, которым ведомство отказалось передать РПЦ два ранее принадлежавших ей здания. В перестроенном здании церкви в настоящее время находится ВНИИРО, а келейный корпус на праве оперативного управления принадлежит ГУ МВД России по Москве.

В своем обращении в Росимущество РПЦ, ссылаясь на федеральный закон №327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", потребовала передать ей в безвозмездное пользование находящиеся в собственности Российской Федерации нежилые помещения.

Согласно этому закону, к имуществу религиозного назначения относятся, в частности, монастырские, храмовые и иные культовые комплексы, построенные для осуществления таких видов деятельности религиозных организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность. Росимущество отказало РПЦ, сославшись на отсутствие оснований для отнесения спорных зданий к имуществу религиозного назначения.

Однако, как установили суды по представленным истцом архивным документам, церковь Воздвижения Креста Господня была построена на месте деревянной церкви в 1692 году для совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. В 1935–1938 годах на базе церковного здания был построен ВНИИРО, при этом сведения о сносе здания церкви отсутствуют, отметил, в частности, апелляционный суд.

Суд также указал, что в самом оспоренном решении Росимущества указано, что в объеме здания, в котором находится НИИ, "скрыты уцелевшие фрагменты церкви". В судебных актах говорится, что здание келейного корпуса было построено в 1902 году в целях проживания монахинь Алексеевского девичьего монастыря.

Как указал в своем постановлении апелляционный суд, возможность передачи здания религиозной организации закон ставит в зависимость от цели, в соответствии с которой осуществлялось строительство спорного здания, при этом последующее его использование в иных целях либо произведенная реконструкция, перепланировка здания не являются основанием утраты им статуса имущества религиозного назначения, а, следовательно, не могут являться основанием для отказа в безвозмездной передаче такого имущества религиозной организации.

Ранее игуменья Ксения (Чернега) сообщила, что поводом для обращения в суд послужило разорение институтом рыболовства усыпальницы игумений обители. По ее словам, останки настоятельниц монастыря были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2016 года признал решение Росимущества незаконным и обязал ведомство принять новое решение о передаче в безвозмездное пользование РПЦ двух спорных зданий в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Решение арбитража Москвы вступило в силу в январе, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы, поданные на него ВНИИРО, Росрыболовством, ГУ МВД России по городу Москве и Росимуществом.

Ранее организации рыбной отрасли попросили патриарха Кирилла не выселять ВНИИРО из здания в Москве. Подписавшие письмо отмечают, что действия представителей патриаршего подворья московского Алексеевского монастыря могут привести к разрушению известной на весь мир научной организации и к репутационным потерям для Московского патриархата. Как уточняется в документе, во ВНИИРО трудится около 500 специалистов, годами создававших лабораторные и аквариальные комплексы, стоимость которых составляет сотни миллионов рублей. При этом наиболее ценное оборудование, расположенное на цокольном и первом этажах, не подлежит перемещению.