С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Санкт-Петербург, торжественная встреча мощей святителя Николая состоится в Александро-Невской Лавре, сообщил РИА Новости представитель Санкт-Петербургской митрополии.

"Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Санкт-Петербург", — сказал собеседник агентства, напомнив, что допуск паломников к святыне начнется в 16 часов.

Начиная с 14 июля до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7.00 до 22.00. На пути движения паломников к собору будут работать автолавки с выпечкой, чаем и кофе, паломников обеспечат бесплатной водой, будут установлено порядка сотни биотуалетов.

У лавры постоянно будут дежурить две бригады скорой помощи. "Несанкционированная торговля будет пресекаться. Ежедневно в районе монастыря будут работать около 500 волонтеров. Для оперативного решения возникающих у паломников вопросов с 13 июля будет работать "горячая линия".

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари (Италия). Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире.

Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия. Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей.