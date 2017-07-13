В Москве из храма Христа Спасителя вынесли мощи Николая Чудотворца

МОСКВА, 13 июл — РИА новости. Мощи Николая Чудотворца торжественно вынесли из храма Христа Спасителя, где они находились с 22 мая.

Перед выносом в храме состоялся торжественный молебен.

В сопровождении московского духовенства под торжественные песнопения и звон колоколов мощи вынесли из храма. Затем их поместили в специальную машину.

От храма кортеж проследует до аэропорта Внуково-3. Оттуда на самолете мощи отправятся в Санкт-Петербург.

Ожидается, что в "Северную столицу" святыня прибудет примерно в 8.30. С 16 часов она будет доступна для поклонения в Александро-Невской лавре.