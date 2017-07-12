Около 260 тыс человек из зарубежья поклонились мощам св. Николая в Москве

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились около 260 тысяч человек из зарубежных стран, больше всего паломников прибыло из Украины, Белоруссии и США, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Нам известно, что паломники больше всего приезжали из таких стран, как Беларусь, с Украины, из Казахстана, Литвы, Латвии и США", — сообщил Волков.

Мощи Николая Чудотворца покинут храм Христа Спасителя рано утром 13 июля. Оттуда они на самолете отправятся в Санкт-Петербург. В северной столице доступ к мощам начнется в 16.00.

Мощи Николая Чудотворца из итальянского Бари впервые в истории привезли в Россию. С 21 мая они находились в храме Христа Спасителя, им за все это время поклонились более 1,5 миллиона человек. С 13 по 28 июля святыня будет в Санкт-Петербурге — в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.